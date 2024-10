انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك (فيديو)

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية للعاصمة كوبنهاغن.

وأكد الناطق باسم الشرطة جاكوب هانسن أنه لم تُسجَّل أي إصابات في الانفجارين اللذين وقعا ليلًا “مباشرة قرب” مقر السفارة الإسرائيلية.

وذكر هانسن أنه “ما زال من المبكر جدًّا تحديد إن كان هناك رابط” بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية.

وقال هانسن “من الواضح أن السفارة الإسرائيلية في المنطقة المجاورة مباشرة، وهذا بالطبع جانب نأخذه في الاعتبار”.

Danish 🇩🇰 police said on Wednesday they were investigating two blasts in the vicinity of Israel's 🇮🇱 embassy in Copenhagen

"No one has been injured, and we are carrying out initial investigations at the scene," Copenhagen police said

"A possible connection to the Israeli… https://t.co/853JIplIQQ pic.twitter.com/hXI8ZQSc8o

