بصواريخ “قدس 5”.. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل بصواريخ مجنحة من نوع (قدس 5) “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان”.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بـ3 صواريخ مجنحة نوع (قدس 5)، وقد تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو على نتائج العملية”.

وأشار سريع إلى أن “استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار”.

وأكد سريع أن جماعته “لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، تضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.