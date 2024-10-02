حزب الله: قتلى الجيش الإسرائيلي في معارك اليوم كبير جدا

قال مسؤول الإعلام بحزب الله اللبناني محمد عفيف، اليوم الأربعاء، إن “عدد القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في معارك اليوم كبير جدًّا، وهناك تعتيم من قِبل العدو”.

وفي مؤتمر صحفي اليوم بالضاحية الجنوبية ببيروت، قال عفيف إن “ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم الأربعاء ليس سوى البداية”، مشيرًا إلى أن أفرادًا من حزب الله اشتبكوا اليوم مع قوات من جيش الاحتلال في العديسة ومارون الراس.

وأكد عفيف أن “المقاومة بخير وقدراتها بخير والحرب لها صولات وجولات”، مضيفًا أنه “لا وجود إطلاقًا لأي أسلحة في المباني التي قصفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية”

بدوره، أكد الجيش اللبناني أن “قوة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة”

وكان حزب الله قد أعلن “خوض اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية، وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأعلن الحزب أن مقاتليه “تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، واشتبكوا معها وأجبروها على التراجع”، مشيرًا إلى “تنفيذ كمين محكم لقوات نخبة في جيش الاحتلال”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية، منذ إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في جنوبي لبنان، فجر الثلاثاء.