شاهد: لحظة عبور الصواريخ الإيرانية فوق المسجد الأقصى

وثق فلسطينيون لحظة عبور الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها على إسرائيل وهي تمر فوق مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عددًا كبيرًا من الصواريخ الإيرانية في سماء مدينة القدس، وخاصة فوق المسجد الأقصى المبارك.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وكانت إيران قد أعلنت، أمس، أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وتأتي العملية الإسرائيلية “الوعد الصادق 2″، ردًّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وسبق أن قصفت إيران أهدافًا عسكرية في إسرائيل بعد قصف قنصيلتها في سوريا، وآنذاك أيضًا ظهرت صور جرى تداولها على نطاق واسع للصواريخ الإيرانية وهي تمر فوق المسجد الأقصى.

Surreal footage of the Iranian attack over Jerusalem's Temple Mount/Haram al-Sharif pic.twitter.com/NuSvF25HLX

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024