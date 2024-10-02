صفارات الإنذار تدوي في عشرات المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

دوّت صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية منذ ساعات صباح الأربعاء.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية الخاصة، فإن صفارات الإنذار دوّت منذ ساعات الصباح في عشرات المستوطنات في الجليل الأعلى والجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وأشارت القناة إلى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على منطقة الكريوت بضواحي حيفا ومنطقة الجليل الغربي.

وذكرت أنه تم اعتراض بعض هذا الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وحسب القناة الإسرائيلية، فإن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات خشية تسلل مسيَّرات من لبنان.

هجمات حزب الله

يأتي ذلك بينما أعلن حزب الله تنفيذه 9 هجمات على أهداف عسكرية ومستوطنات شمالي إسرائيل.

وقال الحزب، في بيانات عدة عبر تلغرام، إنه استهدف “تجمعًا لقوات إسرائيلية في مستوطنة شتولا بصاروخَي بركان، وتجمعًا آخر ومرابض مدفعية جنوب مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية”.

وأضاف أنه قصف “قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بأسلحة صاروخية ومدفعية، وتجمعًا لقوات إسرائيلية في ثكنة الشوميرا بصلية صاروخية”.

وتابع الحزب أنه “قصف بصليات صاروخية 3 تجمعات لجنود بمستوطنتَي أدميت وأفيفيم، وثكنة أفيفيم، ومستوطنات شمال مدينة حيفا”.

ولفت كذلك إلى أنه “قصف ثكنة زرعيت بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

وأكد أن هجماته حققت إصابات مباشرة ودقيقة ومؤكدة، موضحًا أنها جاءت “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.