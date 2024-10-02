عشرات الشهداء والجرحى في خان يونس بعد قصف وتوغل من جيش الاحتلال (فيديو)

استشهد 40 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأربعاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل مأهولة بالسكان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستقبل مستشفى غزة الأوروبي جثث 32 فلسطينيًّا غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف الاحتلال عددًا من المنازل في مناطق معن وحي المنارة وحي السلام شرقي المدينة.

كما استقبل مجمع ناصر الطبي 8 جثث بعد انتشالها من المناطق الشرقية لخان يونس، في حين لا تزال عمليات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض مستمرة.

وبشكل مفاجئ توغل جيش الاحتلال في تلك المناطق، وسط قصف واستهداف مباشر لمنازل الفلسطينيين.

وأظهرت مشاهد خاصة بقناة الجزيرة مباشر دمارًا واسعًا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، إذ دمرت الآليات الإسرائيلية عشرات المنازل، ومساحات واسعة من البنية التحتية، وخربت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وشبكات الري.

وقصف الجيش عشرات المنازل في تلك المناطق تعود إلى عائلات “أبو طه والأغا وأبو مصطفى والعشرة والمصري والقدرة والزرد وإصليح” وغيرها، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها إلا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها لإجلاء الضحايا، حسب ما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

وتواصل إسرائيل عدوانها المدمر على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن استشهاد 41 ألفًا و648 مواطنًا، وإصابة أكثر من 96 ألفًا آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وأتى القصف والتوغل الإسرائيلي المفاجئ في خان يونس، بعد ساعات من شن إيران قصفًا بعشرات الصواريخ على إسرائيل، مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق للمجال الجوي.