“كل يوم 7 أكتوبر”.. رسالة شاب من غزة إلى نتنياهو بعد القصف الإيراني لإسرائيل (فيديو)

وجَّه شاب فلسطيني من منطقة الجلاء شمالي قطاع غزة رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد رد إيران الانتقامي الصاروخي أمس الثلاثاء.

ووسط فرحة عارمة من شباب قطاع غزة بوصول الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي المحتلة، قال الشاب الفلسطيني “أقدّم التحية من قلب غزة من قلب الشمال من أهل الصمود بنقدّم التحية لأهلنا في إيران”.

ووجَّه حديثه إلى نتنياهو، قائلًا “إحنا جايين على 7 أكتوبر، وباقول لنتنياهو كل يوم 7 أكتوبر يا نتنياهو”.

وفي تحد للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ عام وإصرار على الصمود والبقاء، قال الشاب “إحنا قاعدين، كلنا في الشمال صامدين، بدك يا نتنياهو تضرب بالدبابات، تضرب بالطائرات، إحنا ما نطلعش بالمرة”.

اصمدوا

وأعاد الشاب توجيه التحية إلى إيران، قائلًا “إحنا شباب نخوة، الله يحيّي صمودكم، اصمدوا الله معاكم”.

وأطلقت إيران، أمس الثلاثاء، نحو 200 صاروخ على إسرائيل، ردًّا على اغتيالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، ومجازرها بغزة ولبنان.

وتسبب القصف في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما صفارات الإنذار تدوي بكامل البلاد.

وأعلنت إسرائيل أنها سترد على الهجوم الإيراني، لكن دون تحديد وقت ولا طبيعة الرد.