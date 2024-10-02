سياسة|إسرائيل

مشاهد للدمار في إسرائيل رغم إعلان نتنياهو فشل الهجوم الإيراني (فيديو)

إسرائيل دمار
مدة الفيديو 02 minutes 37 seconds
2/10/2024

أظهرت صور ومقاطع فيديو مشاهد لدمار في مناطق بإٍسرائيل رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع سياسي أمني مساء الثلاثاء، إن الهجوم الصاروخي فشل بسبب الدفاعات الجوية المتقدمة لإسرائيل.

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لكن مقاطع فيديو متداولة أظهرت أعدادا كبيرة من الصواريخ وهي تمر في عدة مناطق بإسرائيل قبل أن تسقط، وسط محاولات اعتراض من جانب وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية.

كما ظهر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وهو يتفقد آثار سقوط صاروخ في مدرسة في غديرا وسط إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 90% من الصواريخ التي أطلقها تجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح.

وأضاف الحرس الثوري في بيان، مساء الثلاثاء، أنه استهدف “قواعد جوية ورادارية، ومراكز التآمر والتخطيط لاغتيال قادة المقاومة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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