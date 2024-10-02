من عملية الليطاني إلى اجتياح 2024: أبرز تدخلات إسرائيل العسكرية في لبنان

أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان، مستمرة بذلك نهجها التاريخي في اجتياح الأراضي اللبنانية.

على مدى نصف قرن، شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية في لبنان، مستهدفة المقاومة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى حزب الله.

وفيما يلي نظرة على أبرز هذه العمليات وتداعياتها:

“عملية الليطاني” 1978: بداية التوغل الإسرائيلي

في 14 مارس/آذار 1978، اجتاح الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان في عملية أطلق عليها اسم “الليطاني”. استمرت العملية لمدة أسبوع، وتوغلت القوات الإسرائيلية لعمق 40 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية. أدت هذه العملية إلى:

– إجبار مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية على التراجع شمالاً

– احتلال غير مباشر لحوالي 700 كم مربع من جنوب لبنان

– إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)

– تغيير ديموغرافي في بيروت مع نزوح عشرات الآلاف إلى الضاحية الجنوبية

اجتياح 1982: “عملية سلام الجليل” وتداعياتها الكبرى

في 6 يونيو/حزيران 1982، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق سميت “سلام الجليل”. هدفت العملية إلى:

– طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان

– وقف هجمات المقاتلين الفلسطينيين على شمال إسرائيل

نتج عن هذا الاجتياح:

– مغادرة رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وأكثر من 11 ألف مقاتل فلسطيني لبنان.

– سقوط حوالي 20 ألف قتيل و30 ألف جريح لبناني

– نشأة حزب الله

حرب 2006: مواجهة شرسة بين إسرائيل وحزب الله

اندلعت الحرب في صيف 2006 إثر أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين. استمرت المواجهات 33 يوماً وأسفرت عن:

– مقتل 1200 لبناني، معظمهم مدنيون

– مقتل 160 إسرائيلياً، غالبيتهم عسكريون

– صدور قرار مجلس الأمن 1701 وتعزيز قوات اليونيفيل

2023-2024: جبهة جديدة وتصعيد خطير

منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة “إسناد” ضد إسرائيل. تطورت الأحداث لتشمل:

– تبادل القصف عبر الحدود لمدة عام

– نزوح نحو 60 ألف إسرائيلي من الشمال

– حملة قصف إسرائيلية عنيفة في 23 سبتمبر/أيلول 2024

– اغتيال قادة كبار في حزب الله، بمن فيهم الأمين العام حسن نصرالله

– بدء عملية برية إسرائيلية في جنوب لبنان مساء 30 سبتمبر/أيلول 2024

وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، أدى التصعيد الأخير إلى استشهاد أكثر من ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من اللبنانيين.