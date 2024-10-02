هددت بالإخلاء.. إسرائيل تعتزم مهاجمة 24 بلدة بجنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتزامه مهاجمة سكان 24 بلدة في جنوبي لبنان، وطالب سكانها بإخلائها، وذلك بعد أول اشتباك بري مع مقاتلين من حزب الله.

ووجَّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس، إنذارًا إلى “سكان القرى في جنوبي لبنان: البياضة، بيوت السياد، الراشيدية، معشوق، البص، شبريحا، طير دبا، البرغلية، مخيم القاسمية، نبي قاسم، برج رحال، العباسية، معركة، عين بعال، محرونة، بافلية، ديركيفا، صريفا، أرزون، دردغيا، ضهر برية جابر، جبل العدس، شحور، برج الشمالي”.

‏وتابع “عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الأولي”.

وهذا النهر هو آخر نقطة في جنوبي لبنان، مما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير السكان إلى خارج محافظة الجنوب.

وحذر أدرعي من أن كل مَن يوجد بالقرب من أفراد حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر، قائلًا “أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه”.

‏وأردف “يُحظر عليكم التوجه جنوبًا (باتجاه الحدود مع إسرائيل). أي توجه جنوبًا قد يعرّضكم للخطر”.

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى المحددة في جنوب لبنان: قوموا باخلاء بيوتكم فوراً. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً. أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر.

سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم. pic.twitter.com/bWFuF2aWgR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024

اشتباك

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله، للمرة الأولى، فجر الأربعاء، تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، مضيفًا أن مقاتليه أوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية منذ إعلان إسرائيل، أمس الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام “تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر، واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع”.