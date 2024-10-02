“والله لأخلي الكلاب تاكل لحمه”.. والد مُنفذ عملية يافا يكشف تهديدات ضابط الاحتلال له (فيديو)

كشف عبد الفتاح الهيموني والد أحمد الهيموني أحد مُنفذَي عملية يافا-تل أبيب، مساء الثلاثاء، عن كواليس ما تلقاه من تهديدات قبل وأثناء التحقيقات معه.

وأوضح للجزيرة مباشر أنه حين سأل ضابط المخابرات عن مصير ابنه أحمد، هدده بالقول “والله لأخلي الكلاب تاكل لحمه”.

وأضاف الهيموني الوالد أنه لم يكن يعلم بتنفيذ أحمد للعملية في تل أبيب، وأنه سمع بذلك من وسائل الإعلام “انصدمت أول ما سمعت الخبر، لأنه بعرفه. اتصلت على أحمد لقيت تلفونه مسكر، اتصلت على أمه، قالت: يقولوا إنه ممسوك في إسرائيل”.

وأوضح والد مُنفذ عملية يافا أنه ترك منزله في الخليل خشية دهم قوات الاحتلال، لكن المخابرات اتصلت عليه وطلبت منه الحضور للتحقيق، وهددوه باعتقال العائلة جميعًا وهم عرايا إذا لم يحضر للتحقيقات، على حد وصفه.

لحظة تنفيذ المقاومين أحمد الهيموني ومحمد مسك من الخليل عملية إطلاق النار في تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 6 وإصابة 9، أغلبيتهم بجروح حرجة وخطيرة. رحم الله شـ..ـهداءنا وأسكنهم فسيح جنـ..ـاته. https://t.co/Osl9wVcZM9 pic.twitter.com/UGgFPfpJz8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 1, 2024

ضريبة يدفعها كل فلسطيني

وأفاد الهيموني بأن ضباط التحقيقات سألوه عن ابنه، وعن الأماكن التي يرتادها، وهل يصلي بانتظام أم لا؟

واختتم والد مُنفذ عملية يافا حديثه للجزيرة مباشر بقوله إن حالهم ليس أفضل حالًا من أهل غزة ولا من أهل جنين، وإن ما يتعرضون له هي ضريبة يدفعها كل فلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل مُنفذ عملية تل أبيب أحمد الهيموني في حي الجامعة بالخليل، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن مُنفذَي الهجوم الذي وقع أمس في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل، هما محمد مسك وأحمد الهيموني من سكان الخليل، مشيرة إلى أنه لم يسبق اعتقالهما.

وأضافت الشرطة، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) “المُنفذان هما محمد مسك 19 عامًا وقد قُتل، وأحمد هيموني 25 عامًا مصاب بجروح خطرة”.

وكانت عملية إطلاق نار قد نفذها الشابان، مساء الثلاثاء، في تل أبيب أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.