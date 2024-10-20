أبو عبيدة يعلق على عملية “البحر الميت” والقسام تنشر صورا حصرية لمكان تنفيذها

ثمّن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية إطلاق النار قرب الحدود الفلسطينية الأردنية، التي استهدفت جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل الموقع الإلكتروني للقسام عن أبو عبيدة قوله، إن “قيادة القسام تلقت تقارير عملية البحر الميت اللافتة بفخر بالغ كعملية جريئة بطولية عززت من جديد آفاق الجبهة الأردنية الواعدة”.

وأضاف “الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجًا ملهمًا لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة”.

وبث موقع القسام صورًا حصرية قام الشهيدان بالتقاطها لمكان تنفيذ العملية خلال مرحلة الرصد والاستطلاع لموقع التنفيذ.

إطلاق النار على جنود الاحتلال قرب الأردن

والجمعة، أصيب جنديان إسرائيليان جنوب البحر الميت بإطلاق نار من مسلحين قال جيش الاحتلال إنهم تسللوا من الأردن قبل تحييد اثنين منهم.

ويستخدم جيش الاحتلال كلمة “تحييد” في معظم الأحيان ليقول إنه تمّ قتل المهاجمين، وفي أحيان أخرى إذا تمّ اعتقالهم أو إذا أصيبوا بجروح، أي أنهم أصبحوا خارج القدرة على إلحاق الأذى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن قواته رصدت عددًا من المسلحين تسللوا من الأردن نحو “الأراضي الإسرائيلية”، جنوب بحر الميت.

(حماس) تبارك عملية البحر الميت

وكانت حركة (حماس) قد قالت في بيان إن “عملية إطلاق النار في (البحر الميت) تأتي في سياق الرد الطبيعي لأبناء الأمة العربية والإسلامية على جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهي رسالة تسطر بالرصاص ضد مجازر الاحتلال وعدوانه على غزة والضفة وكافة ساحات المواجهة”.

وأوضحت (حماس) أن “العملية تؤكد أن نبض الشعوب العربية الحرة لن يتوقف، وسيظل مساندا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، في التصدي لجرائم الاحتلال واختراق تحصيناته، وصولا إلى ردعه ودحره عن وطننا ومقدساتنا”.

ولفتت إلى أن هذه العملية امتداد للبطولة التي يصنعها أبطال الأردن وشرفاء الأمة، وجميع الأحرار الذين يوجهون بنادقهم صوب الاحتلال.

ودعت (حماس)، الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس، إلى مواصلة طريق المقاومة، وتنفيذ العمليات الرادعة ضد الاحتلال، لتدفيعه ثمن جرائمه المستمرة بحق شعبنا وأبناء أمتنا العربية والإسلامية.