سياسة|تركيا

أردوغان يلهب المنصات: لنأخذ سؤالا من وسائل الإعلام الإسرائيلية.. آسف أقصد الألمانية (شاهد)

هل كانت مقصودة؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس (الأناضول)
20/10/2024-|آخر تحديث: 20/10/202402:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لقطة لافتة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، مع المستشار الألماني أولاف شولتس في إسطنبول.

وفيما يبدو أنه “سخرية مقصودة” من موقف ألمانيا الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، حسب وصف متداولي الفيديو، قال أردوغان أثناء تلقي أسئلة الصحفيين “لنأخذ سؤالًا من وسائل الإعلام الإسرائيلية، آسف، أقصد وسائل الإعلام الألمانية”.

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ولاقت هذه الكلمات صدى كبيرًا على منصات التواصل، وأعيد تداولها بشكل واسع.

وقال أردوغان خلال المؤتمر إنه بحث مع شولتس الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وهجماتها ضد لبنان.

وأضاف “في عقلية إسرائيل ونتنياهو، هناك نهج واضح هو توسيع هذه الحرب لا إبقاؤها ضمن دائرة معيَّنة”.

من جانبه، أكد شولتس خلال المؤتمر الصحفي أن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”.

صدمة

كان خطاب وزيرة الخارجية الألمانية أمام برلمان بلادها قد أثارغضبًا واسعًا على منصات التواصل، بعد تأكيدها دعم بلادها غير المحدود لإسرائيل.

وقالت الوزيرة نالينا بيربوك، خلال كلمتها -التي جاءت بمناسبة مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول- إن “أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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