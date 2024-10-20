تفاصيل مقتل قائد لواء إسرائيلي في جباليا.. ماذا حدث؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد لواء وإصابة ضابط آخر في معارك جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن قائد اللواء المدرع 401 العقيد إحسان دقسة قتل في معارك جباليا، فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطرة في واقعة واحدة.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن مقتل دقسة وإصابة الضابط جاء نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار مضادتين للدروع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل فقدت “قائدا مقداما وضابطا شجاعا”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي أفاد بمقتل دقسة بانفجار عبوة ناسفة، فيما أصيب 3 ضباط بجروح متفاوتة، بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن دقسة كان مع قائد الكتيبة 52 وضابطين آخرين للاطلاع على سير العمليات في الخطوط الأمامية وانفجرت عبوة ناسفة على بعد 20 مترًا من الدبابات وقتل على الفور.

ويأتي الإعلان بعد نشر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع لعدد من العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال في جباليا.

ونشرت كتائب القسام مقطعًا لتفجير دبابة تابعة للاحتلال شرق معسكر جباليا بعبوة شديدة الانفجار.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي القسام باستخدام عبوة ناسفة، يبدو أنها من مخلّفات جيش الاحتلال، وتجهيزها لتفجير الدبابة، فيما كُتب على العبوة “بضاعتكم ردت إليكم”.

وقال أحد مقاتلي القسام قبل تفجير العبوة “من معسكر جباليا، نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار أبا إبراهيم، الذي ارتقى مقبلا غير مدبر”.

كما نشرت مقطعًا لكمين مركب ضد قوات الاحتلال في غرب المعسكر، وتضمن المقطع تفجير ناقلة جند مدرعة لقوة خاصة ودبابتين من قوة نجدة حضرت لإنقاذها.

وذكرت صحيفة “معاريف” أن دقسة تولى قيادة اللواء المدرع 401 في شهر يونيو/حزيران الماضي.

فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دقسة هو العقيد الخامس وقائد اللواء الرابع الذين يقتلون منذ 7 أكتوبر.

وفي مايو/أيار الماضي، نشرت كتائب القسام مقطعًا مصورًا أحصت فيه أبرز قتلى اللواء المدرع 401، المعروف بلواء “أعقاب الفولاذ”، من الضباط والجنود مصحوبًا بتعليق “جنود لواء أعقاب الفولاذ 401 المجرمين، علامات أحذية جنود القسام لا تزال بارزة في وجوهكم”.