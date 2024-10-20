سياسة|لبنان

اعتداء عسكري إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل

يونيفيل لبنان إسرائيل
صورة أرشيفية لمقر تابع لقوات اليونيفيل على الحدود بين لبنان وإسرائيل (رويترز)
20/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202412:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) إنها تعرضت لهجوم جديد من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت (اليونيفيل) في بيان، مساء الأحد، أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدًا برجًا للمراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في مروحين جنوبي لبنان، في وقت سابق يوم الأحد.

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وكرر البيان تذكير “الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.

وجدد بيان (اليونيفيل) الإشارة إلى أن “انتهاك موقع للأمم المتحدة والإضرار بأصول الأمم المتحدة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701“.

وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي “طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وتعمد إلحاق الضرر بمواقع الأمم المتحدة”، مضيفًا أن جنودها “لا يزالون في جميع مواقعهم”، وسيواصلون القيام بالمهام الموكلة إليهم.

ودوّت صفارات الإنذار، يوم الأحد، داخل مركز (اليونيفيل) في قضاء صور جنوبي لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار (اليونيفيل) وعناصره أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن إصابة عدد من أفرادها وسبب أضرارًا مادية في مقارها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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