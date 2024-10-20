العوا: السنوار وضع خارطة طريق للمقاومة ولو بالعصا واستشهاده لحظة ملهمة في مسيرة التحرير (فيديو)

يرى المفكر والفقيه القانوني المصري محمد سليم العوا أنه على الرغم من كل ما حدث في غزة من عدوان واستشهاد قادة، فإنه يزداد اقتناعًا بأن هذه هي الخطوة الأولى لـ”تحرير فلسطين”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” ومشهد استشهاد قائد حماس يحيى السنوار.

وقال العوا للجزيرة مباشر إن يحيى السنوار استشهد “في سبيل قضية تحيا لو لم تكن حية، تُبعث من جديد لو كانت في سبات عميق، يشعر بها الخلق كلهم إذا كانوا لم يسمعوا عنها من قبل بسبب لحظة استشهاده”.

“وضع خارطة طريق للمقاومة ولو بعصا”

وأضاف “السنوار لم يكتب سطرًا بل كتب كتابًا كاملًا في مسيرة التحرير. السنوار أعطى الأمل لملايين العرب والمسلمين في العالم كله، أنه مهما كانت درجة الضعف نستطيع أن نقاوم من يتجبر علينا ويحتل أرضنا، وضع خارطة طريق لمن يريد أن يقاتل ولو بعصا”.

وعن مقطع فيديو بثه جيش الاحتلال أمس السبت للحظة انتقال السنوار في الأنفاق رفقة أسرته، يرى العوا أن الاحتلال يحاول تضليل الصورة بعد لحظة استشهاده الملهمة، مؤكدًا “السنوار لم يختبئ قط منذ خرج من سجون العدو”.

هل تسبَّب السنوار في نكبة جديدة؟

وردًّا على من يرون أن السنوار تسبَّب في نكبة جديدة للفلسطينيين، قال العوا “من يرون أن السنوار سبَّب نكبة سيعيدون النظر بعد وقت قليل عندما يرون الأثر الهائل الذي تركه في نفوس الشعب الفلسطيني كله ومقاومته على وجه التحديد”.

وتابع “الشعب الفلسطيني في كارثة منذ عام 1936 بداية مهاجمة العصابات الصهيونية للقرى الآمنة وتهجير سكانها، منذ ذلك الحين هم في نكبة، لم يدافع أحد عن الشعب الفلسطيني، وعندما يقوم رجال من فلسطين بحمل راية الدفاع عن بلادهم وطرد العدو منها، لا يصح أن يقال على ذلك نكبة”.

الدكتور محمد سليم العوا يجيب على من يدعي أن السـ.ـ،ـنوار تسبب في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/y01P1nhjSz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2024

وكان السنوار قد ظهر في مقطع فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي، وهو ملثم ومصاب بجروح في بيت مدمر من القصف، وهو يحاول إلقاء عصا على طائرة مسيَّرة كانت تصوّره قبل لحظات من استشهاده.

وبعد عام من بدء معركة طوفان الأقصى، استشهد السنوار، الأربعاء الماضي، في اشتباك مسلح وقع “بمحض الصدفة” مع قوات من جيش الاحتلال، بينما نعته حركة حماس رسميًّا، الجمعة الماضية.