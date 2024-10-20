الهدية الأولى من القسام إلى السنوار.. مشاهد لعملية ضد جيش الاحتلال في جباليا (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لتدمير دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

“بضاعتكم ردت إليكم”

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي القسام باستخدام عبوة ناسفة، يبدو أنها من مخلّفات جيش الاحتلال، وتجهيزها لتفجير الدبابة، فيما كُتب على العبوة “بضاعتكم ردت إليكم”.

إهداء إلى السنوار

وقال أحد مقاتلي القسام قبل تفجير العبوة “من معسكر جباليا، نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار أبا إبراهيم، الذي ارتقى مقبلا غير مدبر”.

وفي بيان منفصل، قالت القسام إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا.

ووفق معطيات جيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 745 عسكريا، في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، كما ارتفع عدد مصابيه إلى 4895 خلال الفترة ذاتها. وتتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية خلال الحرب.