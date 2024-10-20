بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إن المشاهد من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال ضمن “كمين مركب” غرب معسكر جباليا، مشيرة إلى أن العملية كانت أول أمس الجمعة.

واستهدف مقاتلو القسام بالكمين قوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG”.

وبقذيفة “الياسين 105” الترددية، استهدف المقاتلون ناقلة الجنود التي أقلب القوة الخاصة، ودبابة إسرائيلية من قوة النجدة، وكان الاستهدافان من على بعد أمتار قليلة، كما فجروا إحدى دبابات قوة النجدة بعبوة ناسفة معدة مسبقًا، فيما رصد المشاهد لحظة سحب تلك الآليات المستهدفة.

وتضمنت المشاهد اشتباكًا لمقاتلي القسام مع جنود إسرائيليين حاولوا إجلاء القتلى والجرحى من المبنى المستهدف، وأمطروهم بوابل من الرصاص.

وتأتي عمليات القسام، بعد محاصرة وقصف عنيف جدًا على جباليا واجتياح واسع بالدبابات والآليات مستمر منذ 15 يومًا، كما تأتي بعد أكثر من عام من العدوان الإسرائيلي المدمر لكل أنحاء قطاع غزة.