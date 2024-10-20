تقرير: تسريب “وثائق سرية للغاية” تكشف خطط هجوم إسرائيل على إيران

تُجري الولايات المتحدة تحقيقًا في تسريب غير مصرَّح به لوثائق سرية تتعلق بتقييم خطط إسرائيلية لمهاجمة إيران، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس. وأكد مسؤول رابع أن الوثائق تبدو رسمية وحقيقية.

وتكشف الوثائق المنسوبة إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، أن إسرائيل مستمرة في تحريك أصول عسكرية استعدادًا لشن هجوم عسكري ردًّا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المكثف الذي وقع في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

“العيون الخمس”

وكانت الوثائق متاحة للمشاركة ضمن تحالف “العيون الخمس” الاستخباري، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.

ويُنظر إلى “العيون الخمس” على نطاق واسع على أنه أهم تحالف استخباري في العالم، ويمكن إرجاع أصوله إلى سياق الحرب العالمية الثانية وضرورتها لتبادل المعلومات الحيوية بشكل أساسي بين بريطانيا والولايات المتحدة حتى تتمكنا من تعزيز جهودهما الحربية.

وسُرّبت هذه الوثائق التي تحمل علامة “سري للغاية” عبر تطبيق تليغرام، وكانت شبكة “سي إن إن” وموقع “أكسيوس” من أولى الجهات التي تناولت قضية التسريب، إذ تحدّث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخوَّلين بمناقشة القضية علنًا.