“جيش الحفّاضات لم يستطع مواجهته”.. ناشطة أمريكية بارزة تعلق على مشهد اغتيال السنوار (شاهد)

وصفت الناشطة الأمريكية بليكلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”جيش الحفّاضات” تعليقًا على مشهد استشهاد قائد حماس يحيى السنوار.

“جيش الحفاضات”

وقالت بليكلي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تيك توك، إن “جيش الحفاضات بأكمله متفاخر بالقضاء على السنوار، لقطات المسيرة التي نشرتموها فضحت أكاذيبكم، لقد قلتم إنه يختبئ في الأنفاق ومقيد بالرهائن، لكن في حقيقة الأمر هو كان في الخطوط الأمامية، يقاتل من أجل شعبه وأرضه”.

وأضافت “البيت الذي كان فيه، كان فوق الأرض، ولم يكن فيه إلا مسلحون آخرون، إذا تم فضح كذبة الدروع البشرية، إنهم حتى لم يعرفوا أنه هو، لقد كانوا يتجولون بحثا عن أشخاص يستهدفونهم، فوجدوه بالصدفة”.

ناشطة أمريكية عن يحيى السنوار: هوليوود يجب أن تصنع له فيلما أسطوريا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XvUgjQnWL6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2024

“حتى آخر نفس”

وتابعت “بعد قتل من كانوا برفقة السنوار، لم يبق في البيت غيره، وبعد ذلك بدأوا في إطلاق القذائف من الدبابات، ليبدأ المبنى في الانهيار، وكان لا يزال حيًا، لا يزال يقاتل، كيف لهذا الأمر أن يظهركم بصورة طيبة؟ وبعد ذلك قرروا إرسال درون، أيضًا مرة أخرى يخبروننا جميعًا أنهم جبناء، لأنهم اضطروا لاستخدام الآليات العسكرية بدلًا من مواجهته رجلًا لرجل”.

واعتبرت الناشطة الأمريكية أن إلقاء السنوار بالعصا على المسيّرة كان بمثابة “رمز أخير وقوي للتحدي”، وأردفت “لقد استشهد بكل ما أوتي من قوة، مع كوفيته وسلاحه، وهو يقاتل في الخطوط الأمامية حتى آخر نفس من أجل شعبه وأرضه”.