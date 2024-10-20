حرائق بصفد وصفارات الإنذار تدوّي في حيفا والجليل.. حزب الله يمطر إسرائيل بعشرات الصواريخ (شاهد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق نأكثر من 160 صاروخا من لبنان اتجاه حيفا والجليل الأعلى في عدّة رشقات صاروخية، مما أدى إلى اندلاع حرائق في “روش بينا” شرق صفد.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس “عقب تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الأعلى، رُصد نحو 30 صاروخًا أُطلِقت من لبنان. القوات الجوية الإسرائيلية اعترضت بعض هذه الصواريخ بينما سقطت أخرى في المنطقة”، دون توضيح.

عشرات الصواريخ خلال دقائق

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق نحو 70 صاروخًا من لبنان خلال دقائق، اتجاه بلدات ومستوطنات في الجليل الغربي والأعلى، سقط بعضها مما أدى إلى نشوب حرائق.

وذكر أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان اتجاه منطقة حيفا شمالي إسرائيل، مشيرًا إلى أنه اعترض أحدها بينما سقط الآخران في مناطق مفتوحة.

وحسب موقع “سروغيم” الإسرائيلي، فإن حزب الله أطلق نحو 100 صاروخ على شمالي إسرائيل خلال ساعة واحدة.

حرائق ودوي صفارات إنذار

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار بمدينة صفد وروش بينا والعديد من البلدات في الجليل الأعلى جراء إطلاق صواريخ من لبنان، وأفاد الجيش بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة خليج حيفا والكرمل.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة بمنطقة حيفا وخليجها، بما في ذلك الكريوت والكرمل وعكا شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن شظايا صاروخ اعتراضي سقطت على سطح مبنى في حيفا، وألحقت به أضرارًا دون وقوع إصابات.

كما أفاد الجيش بأن فِرَق الإطفاء تعمل على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت جراء سقوط الصواريخ، دون تحديد مكانها.

بينما قالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية في بيان إن حرائق عدة نشبت بمنطقة “روش بينا” شرق مدينة صفد في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ.

وذكرت يسرائيل هيوم أن حرائق اندلعت أيضًا بمنطقة “عميعاد” في الجليل الأعلى نتيجة القصف الصاروخي من لبنان.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الطريق 90 من مفرق “روش بينا” إلى مفرق “عميعاد” في الجليل الأعلى، وذلك بعد سقوط صاروخ على الطريق أُطلِق من لبنان.

شهداء في لبنان

في المقابل، استشهد 11 لبنانيًّا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوبي البلاد، في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على حي كسار زعتر في النبطية (جنوب) 7 مرات، مما أدى إلى استشهاد 4 لبنانيين وجرح آخرين، دون أن توضح إن كانت تلك الغارات متزامنة أم منذ مساء السبت.

وفي قضاء صور (جنوب) شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة صريفا أدت إلى مقتل 3 لبنانيين، كما استهدف منزلًا في بلدة برج رحال بالقضاء نفسه مما أدى إلى مقتل لبنانيَّين وإصابة آخرين.

وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على أطراف البلدة مما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات، كما شن غارة على بلدتَي معروب وديرقانون رأس العين في صور (جنوب).

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جُل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًّا في جنوبه.

ويرد حزب الله يوميًّا بصواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​​​​​​​​​​​​​​