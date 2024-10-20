حزب الله يقصف حيفا بالصواريخ ويستهدف 3 قواعد عسكرية وحرائق كبيرة شمالي إسرائيل (فيديو)

قصف “حزب الله” بالصواريخ مدينة حيفا الساحلية شمالي إسرائيل، في إطار سلسلة هجمات تبنى تنفيذها، اليوم الأحد، على وقع غارات إسرائيلية كثيفة طالت مناطق عدة في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا مدينة حيفا برشقة “صاروخية نوعية” في إطار سلسلة عمليات خيبر، ردا على الاعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعملية اعتراض الصواريخ في سماء حيفا وكريات شمونة، كما اظهر مقطعا مصورا آثار الدمار في أحد المنازل جراء سقوط مقذوفات في “روش بينا” جنوب شرق صفد.

في السياق، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على غارات كثيفة استهدفت عشرات البلدات والقرى، تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته “تدمر” حزب الله على طول الحدود.

وقال الحزب في 3 بيانات إن مقاتليه قصفوا بالصواريخ قاعدة طيرة الكرمل جنوب مدينة حيفا الساحلية، وقاعدة بيريا للدفاع الجوي شمال شرق مدينة صفد، إضافة الى قاعدة شمشمون، وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية غرب بحيرة طبريا ‏بصلية صاروخية نوعية، ردا على استهداف المدنيين.

وبوقت سابق، أعلن “حزب الله” قصف تجمعات لجنود وقاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال جنوب لبنان وشمالي إسرائيل برشقات صاروخية.

وأوضح أن مقاتليه “قصفوا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا (جنوبي لبنان) بصلية صاروخية”.

حرائق كبيرة بمنطقتين شمالي إسرائيل

في السياق، اندلعت حرائق كبيرة، الأحد، في منطقتين بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، جراء سقوط واعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن حريقا اندلع في مساحة كبيرة من مدينة الخضيرة، جراء اعتراض وسقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، حيث يقوم 12 فريقًا من الإطفاء بمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

كما اندلع حريق كبير آخر في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي، جراء اعتراض وسقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وفق الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة إن 13 فريق إطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الكبير بالمستوطنة المذكورة.