حماس تبث أنشودة لقائدها الشهيد يحيى السنوار (شاهد)

بث الموقع الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنشودة “القائد الوطني الكبير” الشهيد يحيى السنوار “أبو إبراهيم” رئيس المكتب السياسي للحركة وقائد معركة طوفان الأقصى.

تقول كلمات الأنشودة:

في سبيلِ اللهِ نقضي .. نَحبَنا نبغي الجهاد إنْ قضى ساداتُنا .. ذا غرسُهم في كلِّ واد قدسُنا في القلبِ تسكنْ .. دونَها خَرْطُ القَتاد لا نرومُ العيشَ ذلًّا .. في ظلامٍ لا نُقاد يا صاروخًا دكَّ حصنًا .. هامةَ البغيِ أباد شتّتْ العادي وجَمْعَه .. لا نرى منه انعقاد واصطلِ منهم جَلودًا .. لا تَدَعْ منهم سواد يا جنودَ البغيِ إنّا .. جاعلوكم كالرماد لم نَذقْ في العيش سعدًا .. إنْ يَبتْ منكم عِداد أمّةَ الإسلامِ هُبّي .. واتركي عيشَ الرُّقاد قدسُنا أمُّ المدائنْ .. لم تذقْ طعمَ السُّهاد

يُذكر أنه بعد عام من بدء معركة طوفان الأقصى، استشهد السنوار، الأربعاء الماضي، في اشتباك مسلح “وقع بمحض الصدفة” مع قوات من جيش الاحتلال، بينما نعته حركة حماس رسميًّا، الجمعة الماضية.

ووُصفت لحظة استشهاده بأنه “ملهمة”؛ إذ ظل مقاومًا مشتبكًا من فوق الأرض حتى الرمق الأخير، وعَدَّها كثيرون ردًّا وافيًا على أكاذيب الاحتلال بشأن اختباء السنوار واحتمائه بالأسرى الإسرائيليين.