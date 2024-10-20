شاهد: فنان يمني يرسم الشهيد يحيى السنوار بطريقته الخاصة

رسم الفنان اليمني صدام الأديمي، جدارية لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، ونشرها على حسابه في “إنستغرام”.

ظهر الأديمي في مقطع “فيديو” وهو يضع الطلاء الأسود على وجهه، ثم يدير ظهره للحائط ويستخدم يديه لإزالة الطلاء من وجهه، ليبدأ برسم ملامح السنوار بأسلوب احترافي دون النظر إلى الجدار.

وأعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة خليل الحية، أول أمس الجمعة، استشهاد يحيى السنوار “وهو يقاوم الاحتلال ويستبسل في الدفاع عن أرض فلسطين”، وأشاد بمآثره وبطولاته في معركة “طوفان الأقصى”.