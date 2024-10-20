شرطة برلين تستخدم كلابا لتفريق مظاهرة حاشدة تدعم غزة (شاهد)

استخدمت الشرطة الألمانية كلابًا لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا بالعاصمة برلين للتنديد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة مرددين هتافات منها “الحرية لفلسطين” و”إبادة جماعية”، وبين الحين والآخر، شهدت المسيرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وبذريعة عدم الالتزام بالقوانين في الاحتجاج، وأن المظاهرة تضر بالأمن العام، طالبت الشرطة المتظاهرين بفض احتجاجهم، ورغم مغادرة العديد من المتظاهرين المنطقة، فقد استخدمت الشرطة كلابًا لتفريق عدد من المتظاهرين الرافضين لإنهاء احتجاجهم.

العنف ضد المحتجين

كما اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، واستخدمت العنف ضد المحتجين.

وقبل أسبوعين، استخدمت الشرطة العنف ضد المشاركين في مظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين، بمناسبة مرور عام على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأكدت ألمانيا مرارًا وعبر ألسنة كبار مسؤوليها دعمها لإسرائيل، وبررت مجازرها في غزة بأنها دفاع عن النفس.

German Will NEVER Get ANYTHING Right German police beat up a child and set dogs on injured people at the weekly Palestine solidarity protests in Berlin today. pic.twitter.com/geG4BwD4l8 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 20, 2024

اعتقال ليبي

وفي السياق، اعتقلت السلطات الألمانية، أمس السبت قرب برلين، ليبيًّا يُشتبه في انتمائه إلى “تنظيم الدولة” وتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا.

وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن الرجل “خطَّط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين”، وأنه “دعم جماعة إرهابية في الخارج”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “بيلد” أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أُوقِف المشتبه فيه. وقالت النيابة العامة إنه جرى تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.

وأوردت بيلد أن الرجل يبلغ 28 عامًا، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.

ووجَّه سفير إسرائيل في برلين رون بروسور، عبر منصة إكس، الشكر للسلطات الألمانية “لضمانها أمن سفارتنا”.