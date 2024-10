شرطة برلين تستخدم كلابا لتفريق مظاهرة حاشدة تدعم غزة (شاهد)

استخدمت الشرطة الألمانية كلابًا لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا بالعاصمة برلين للتنديد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة مرددين هتافات منها “الحرية لفلسطين” و”إبادة جماعية”، وبين الحين والآخر، شهدت المسيرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وبذريعة عدم الالتزام بالقوانين في الاحتجاج، وأن المظاهرة تضر بالأمن العام، طالبت الشرطة المتظاهرين بفض احتجاجهم، ورغم مغادرة العديد من المتظاهرين المنطقة، فقد استخدمت الشرطة كلابًا لتفريق عدد من المتظاهرين الرافضين لإنهاء احتجاجهم.

كما اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، واستخدمت العنف ضد المحتجين.

وقبل أسبوعين، استخدمت الشرطة العنف ضد المشاركين في مظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين، بمناسبة مرور عام على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأكدت ألمانيا مرارًا وعبر ألسنة كبار مسؤوليها دعمها لإسرائيل، وبررت مجازرها في غزة بأنها دفاع عن النفس.

German Will NEVER Get ANYTHING Right

German police beat up a child and set dogs on injured people at the weekly Palestine solidarity protests in Berlin today. pic.twitter.com/geG4BwD4l8

— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 20, 2024