شمال غزة “يُباد”.. الأمم المتحدة تكشف عن “أهوال تفوق الوصف” تحت الحصار الإسرائيلي

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الفلسطينيين يعانون “أهوالًا تفوق الوصف” في شمالي قطاع غزة المحاصر.

وقالت منسّقة الشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا على منصة إكس “أخبار مروّعة من شمال غزة حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالًا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية”.

وأضافت “الناس في جباليا محاصرون تحت الأنقاض، ويُمنع أفراد الإنقاذ من الوصول إليهم”، وتابعت “تم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، كما بدأت الإمدادات الأساسية تنفد، وضُربت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى”.

وذكّرت المسؤولة الأممية أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في الرعاية الطبية والمرافق الصحية، وشددت على ضرورة “أن تتوقف هذه الفظائع”.

Appalling news from northern #Gaza where Palestinians continue to endure unspeakable horrors under siege by Israeli forces.

These atrocities must stop. pic.twitter.com/fCbsYtDtgU

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) October 19, 2024