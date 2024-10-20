“لإعانة أسرتها ومساعدة النازحين”.. لبنانية تنشئ دكان بقالة داخل مركز إيواء بالشمال (فيديو)

في محاولة منها لمساعدة أسرتها المكونة من 5 أبناء، قررت النازحة اللبنانية سامية محمد، فتح دكان بقالة صغير داخل مركز إيواء بمدينة عكار شمالي لبنان، بعد نزوحها من مدينة صور في الجنوب.

وقالت سامية للجزيرة مباشر “نزحنا من الجنوب، وجينا على المدرسة، وفي البداية كانوا يوزعوا علينا الأكل والشرب، وزوجي مش لاقي شغل ومكانش معي غير 20 دولار، فقررت أشغلهم وفتحت بيها دكانة صغيرة”.

وأشارت سامية إلى أنها كانت تستهدف من هذا الدكان أن يحفظ أبناءها من الخروج إلى الشارع، فضلًا عن الاستفادة المادية لتحسين معيشة الأسرة.

وأضافت “بدأت بـ20 دولار، وكل ما يزيدوا أزيد من الشغل، والحمد لله بنمشّي وضعنا، وبتمنى أطوّر الدكانة ويزيد دخلي أكتر، لأني بحاجة أعيّش أولادي بشكل أحسن”.

“صعبة جدًّا”

وعن رحلة نزوحها التي وصفتها سامية بأنها صعبة جدًّا، قالت “كانت صعبة كتير، حتى الآن ما بتخيل حالي إني عايشة، طلعت من تحت الموت، وأثناء نزوحنا بالسيارة نزلت غارات علينا في الطريق، والعالم سحبونا من قلب السيارة”.

ومن أمام باب الدكان، أشاد النازح بمركز الإيواء نفسه حاتم بلوط بالفكرة، قائلًا “فكرة كتير جيدة لأنها بتساعدنا بدل ما نروح نشتري أغراضنا من بره، وكل اللي بنحتاجه بنلاقيه هنا”.

وختم بلوط حديثه متمنيًا أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويعود كل النازحين إلى بيوتهم في الجنوب.

كان وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن قد قال، الأربعاء الماضي، إن أعداد النازحين تجاوزت مليونًا و400 ألف نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.