مجزرة مروعة.. 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 73 شخصًا استشهدوا بينما أصيب وفُقد العشرات في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة.

وأضاف المكتب في بيان، مساء يوم السبت، أن أغلبية الضحايا من الأطفال والنساء.

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مباشر إن الاحتلال قتل نحو 80 مواطنًا بقصف لمربع سكني في بيت لاهيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن “مقاتلات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا، ودمرت مربعًا سكنيًّا بالكامل على رؤوس المواطنين”، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا “لا يزالون تحت الأنقاض”.

وأضافت المصادر أن طائرة مسيَّرة من نوع “كواد كابتر” أطلقت النار على خيام النازحين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت سيارة إسعاف بشكل مباشر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيانه إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب تطهير عرقي واستئصال وإبادة بشكل واضح”، مضيفًا أنه قصف “مربعات سكنية مكتظة بالسكان”.

وأشار المكتب إلى أن “المذبحة الجديدة تتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة، التي يقطنها حاليًّا قرابة 400 ألف إنسان”.

وقال إن الاحتلال هدد الطواقم الطبية وطالبها بإخلاء المستشفيات وتركها على الفور، بالتزامن مع منع وصول الوقود إلى هذه المستشفيات، وقطع الاتصالات والإنترنت عن المنطقة.

وحمَّل المكتب “سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة حرب التطهير والإبادة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، واستمرار ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في محافظة الشمال وفي شمالي قطاع غزة”.

وطالب المكتب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا وفي محافظة شمال غزة، وكذلك وقف التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني”.