مشعل: خاتمة الشهيد السنوار عظيمة رغم خطط الاحتلال (فيديو)

قال خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، إن الله اختار “خاتمة عظيمة” للقائد الشهيد يحيى السنوار رغم أن الاحتلال خطط وأراد له خاتمة أخرى.

ودعا مشعل أبناء الأمة الإسلامية وقادتها وحكوماتها للتصدي للمحتل، قائلا “إن لم تبادروا الصراع مع العدو فلن يقبل منكم إلا الخضوع، وأمتنا لا تقبل الخضوع، ومعا سنهزم العدو.. هذه لحظة وفرصة تاريخية أن نقف صفا في مواجهة المحتل”.

جاء ذلك في كلمة متلفزه (مسجلة) لمشعل إلى مجلس العزاء الذي أقامته حركة حماس في مدينة إسطنبول التركية لرئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، الذي أعلنت استشهاده، الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

لحظة استشهاد السنوار باتت أيقونة

وأضاف مشعل “لقد بات أبو إبراهيم السنوار في لحظة استشهاده أيقونة عند العالمين، فخرًا لكل طالب حرية، أنموذجًا يقتدى به، سبحان من رفع ذكره، صدق الله فصدقه، أبو إبراهيم عاش حياةً ملؤها الجهاد والكفاح وقوة الشكيمة والفداء والشجاعة، ولقي ربه بخاتمة تليق بحياته، من عاش على شيء مات عليه”، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع “هكذا كانت حماس تخسر قادتها بالمقاييس البشرية المادية، هم يفوزون والحركة تتجذر في واقع شعبنا، وتصبح المقاومة أشد صلابة وبأسًا”.

وشدد على أن “حماس” باقية على العهد بعد استشهاد السنوار وهنية والعاروري والشيخ أحمد ياسين وكل القادة العظماء، لافتا إلى أن حماس ستظل وفية لطريقها ولدرب الشهداء ولمبادئها ولقيمها ولمثلها ولاستراتيجيتها في القيادة والمقاومة.

ووجه مشعل رسالة للشهيد السنوار، قائلا: “فتحت الطوفان في وجه الكيان الصهيوني فتزلزل، وزلزالك الذي أطلقته في السابع من أكتوبر سيقضي على هذا الكيان بإذن الله”.

العدو الإسرائيلي سيخسر بإذن الله

وبشأن الوضع الميداني في غزة، قال مشعل إن “قيادة الحركة ستظل ترقب ما يجري في فلسطين، وعقلها مشغول بالحاضنة في غزة”، التي وصفها بالعظيمة التي “تحملت مشوار المقاومة منذ عقود مع شقيقتها في الضفة والـ48 والشتات”.

وأكد أن “حماس” ستعمل على “وقف العدوان على غزة ووقف هذا الظلم وهذا الدم الذي يسفك من سنوات بعيدة وخاصة في عام الطوفان، وخاصة في الأسبوعين الأخيرين، حيث المجازر ترتكب في شمال غزة، في جباليا ومخيم جباليا، وفي بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا”.

وشدد مشعل على أن “العدو الإسرائيلي سيخسر بإذن الله، وحماس ستعمل على وقف العدوان وهذه المجازر بكل ما أوتيت، بصلابتها وبإدارتها التفاوضية”.

ولفت مشعل إلى أن “حماس حين رفعت الراية إلى جانب أخواتها من قوى المقاومة، ما زالت على استراتيجيها في اختيار نهج المقاومة والتحرير، حتى تستعيد الأرض وتطهر القدس، وتستعيد المسجد الأقصى المبارك، ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، ونستعيد مجدنا واستقلالنا، ونعيد الأسرى إلى أهلهم وبيوتهم أعزاء كرماء، ونقضي على هذا المشروع الصهيوني الذي هو خطر على فلسطين وعلى الأمة”.