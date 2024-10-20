هجومان من العراق.. لحظة سقوط مسيرة على إيلات وانفجارها (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة سقوط مسيرة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، في وقت متأخر من مساء السبت، مما أحدث كرة كبيرة من اللهب.

ولم يسمع في مقاطع الفيديو أصوات صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار كانت تقترب من جهة الشرق، مشيرا إلى اعتراضها قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض المسيرة خارج إيلات، لذا لم يتم إطلاق صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق السبت، نشرت “المقاومة الاسلامية في العراق” مقطع فيديو لعملية إطلاق طيران مسير باتجاه هدف حيوي في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأكدت الجماعة استمرارها “في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، ومقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

كما نشرت الجماعة مقطع فيديو لإطلاق طيران مسير باتجاه هدف حيوي في الجولان المحتل.

ودوت صفارات الإنذار، مساء السبت، في جنوبي الجولان المحتل بعد أن اشتبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في تسلل مسيرات معادية.

وأعلن الجيش أن مقاتلاته اعترض “مسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من سوريا”.