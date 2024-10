هل اعترفت هاريس بالإبادة الجماعية في غزة؟ شاهد ما حدث داخل جامعة ويسكونسن

اعترفت “ضمنيًّا” نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، لأول مرة، بأن ما يجري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي هو “إبادة جماعية”، وفق وصف هيئة البث الإسرائيلية.

وخلال تجمُّع انتخابي مع طلاب جامعة ويسكونسن هذا الأسبوع، تعرضت هاريس لمقاطعة من أحد الطلاب المؤيدين لفلسطين، وصاح الطالب من بين الحضور قائلًا “أنت تساعدين على قتل 19 ألف طفل، وهذه إبادة جماعية”.

وفي المقابل، أجابته هاريس “أنا أتحدث الآن، أعرف ما الذي تتحدث عنه، أريد وقف إطلاق النار. أريد أن تنتهي هذه الحرب، وأحترم أيضًا حقك في التحدث، لكنني أتحدث الآن”.

وواصل الطالب الذي كان يرتدي كوفية فلسطينية مكرّرًا “ولكن ماذا عن الإبادة الجماعية؟ مات 19 ألف طفل، وأنت لا تصفين هذا بالإبادة الجماعية؟”.

وبعد إخراج الشاب من القاعة، توجهت هاريس إلى الحضور في القاعة، وقالت “هذا حقيقي، ما يتحدث عنه هذا الطالب حقيقي. إنها ليست القضية التي أتيت لمناقشتها اليوم، لكنها حقيقية، وأنا أحترم صوته”.

Video passed along to me by a student of a pro Palestinian protestor being kicked out of the event with Harris in Milwaukee today. He was the only pro-palestine protester to gain entrance to the event inside, which was by invitation only via text. Per student Avery Lourdes Stone. pic.twitter.com/tH1zrtT0yS

— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) October 17, 2024