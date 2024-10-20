هل ستطالب حماس باسترداد جثمان السنوار كأحد الشروط لإبرام صفقة تبادل الأسرى؟ (فيديو)

كشف القيادي في حركة حماس حسام بدران عن موقف الحركة من مسألة استرداد جثمان الشهيد يحيى السنوار، في إطار أي صفقة تبادل أسرى محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بدران في حوار خاص مع قناة الجزيرة مباشر السبت: “حين نصل إلى الحديث التفصيلي عن مثل هذا الأمر، بلا شك أننا حريصون على استعادة جثامين كل الشهداء الفلسطينيين، والأخ السنوار أكيد واحد منهم”.

وأضاف القيادي في حماس أن الحركة، في جولات التفاوض السابقة، كانت تطرح قضايا متعلقة بالأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، وكذلك جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

ومع ذلك، أكد بدران أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل التفاوض في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحركة ما زالت في أوج المعركة مع الاحتلال.

وقال: “نحن ما زلنا في أوج المعركة وفي عنفوانها، وهذا الاحتلال الذي واجهنا بالنار ليل نهار، نحن من واجبنا أيضا أن ندافع عن شعبنا بكل ما أوتينا من إمكانيات ومن قدرات”.

وشدد بدران على أن المعركة الحالية ليست محصورة بين أفراد أو فصائل معينة، بل هي معركة الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأوضح: “من المهم أن نؤكد دوما على أن هذه المعركة لم تكن بين الأخ السنوار والاحتلال ولا بين حماس والاحتلال. هذه المعركة بين هذا الاحتلال وشعبنا الفلسطيني كله في كافة أماكن تواجده، بل حتى على مدار أجياله”.

وانتقد القيادي في حماس محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصوير الصراع وكأنه متعلق فقط بحركة حماس وقيادتها، مؤكدا أن هذه المحاولات تأتي في سياق مرحلة جديدة ومختلفة يشهدها العالم.

وختم بدران حديثه بالتأكيد على أن حركة حماس ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات والقدرات المتاحة لها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.