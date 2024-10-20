هيئة فلسطينية: حملات قمع واسعة من قبل الاحتلال ضد الأسرى في 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الأحد، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لـ”عمليات قمع واسعة” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الموافق لمرور عام على بدء معركة “طوفان الأقصى”.

وقالت الهيئة إن “إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) نفّذت اقتحامات واسعة في عدة سجون في تاريخ السابع من أكتوبر (الجاري)، وذلك في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي تشكّل أبرز السّياسات الممنهجة التي تتبعها منظومة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.

وقالت الهيئة إنها أعدت التقرير بناء على شهادات عدد من الأسرى الذين تمكن عدد من محاميها من زيارتهم مؤخرًا.

ونقلت الهيئة عن الأسير (ل.ت) في سجن “عوفر”، غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أن قوات الاحتلال “اقتحمت جميع الأقسام، وقامت برش الغاز المسيل للدموع، وتم الاعتداء بالضرب على غالبية المعتقلين”.

وأضاف أسير آخر في السجن نفسه أن “قوات القمع اعتدت على المعتقلين في القسم المحتجز به، ونتج عن ذلك إصابات طفيفة”.

وذكر أسير ثالث أن “عددًا من المعتقلين، ونتيجة لعملية القمع، ما زالوا يعانون من آثار الضرب، وعمليات القمع والتفتيش والإذلال مؤخرًا آخذة بالتصاعد، على الرغم من أنها فعليًا لم تتوقف منذ بداية الحرب حتى اليوم”.

وفي سجن ريمون، جنوبي إسرائيل، ذكرت مجموعة من الأسرى لمحامي الهيئة أن “قوات القمع اقتحمت أقسامهم، وقيدتهم جميعهم، ونقلتهم إلى ساحة السجن، في ظروف مذلة ومهينة، واعتدوا عليهم بالضرب”.

وأشار بيان الهيئة إلى أن “إدارة السجون الإسرائيلية تعمّدت تصوير عملية القمع، وأصيب غالبية المعتقلين بكدمات في الصدر والظهر”.

وفي بيان للهيئة قبل أيام، ذكرت أن إدارة سجن عتصيون قدمت طعامًا منتهي الصلاحية للأسرى المحتجزين فيه، الذين يبلغ عددهم 112 أسيرًا.

وحسب مؤسسات الأسرى، بلغ عدد الأسرى من الضفة الغربية، بما فيها القدس، في سجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 أكثر من 11 ألفًا و300 أسير، فيما تغيب أرقام دقيقة عن معتقلي قطاع غزة بسبب التعتيم الإسرائيلي.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من أوضاع متردية للغاية، بحسب منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية.