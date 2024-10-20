“ولنخرجنهم منها أذلة”.. شهداء الأقصى تكشف عن كمين مركب لقوة إسرائيلية في جباليا (شاهد)

نفذ مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، كمينًا مركبًا في جيش الاحتلال، بحي “القصاصيب” وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث أظهرت المشاهد الملتقطة العملية التي تم تنفيذها بنجاح.

استدراج قوة إسرائيلية

ووفقا للمقطع المنشور، تم استدراج قوة إسرائيلية إلى قلب مخيم جباليا، حيث تم تفخيخ ممر أحد المنازل ثم استدراج القوة الإسرائيلية إليه.

ثم تم إسناد القوة المشتبكة بقذائف الهاون، بالإضافة لعملية قنص لقوة النجدة التي هرعت إلى المكان.

“ولنخرجنهم منها أذلة”

وأثناء التجهيز للمكان ردد أحد مقاتلي المقاومة قوله تعالى “ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون”. ثم دعا الله قائلا “اللهم إننا جندك في الأرض، اللهم أوقع أعداءنا في كميننا. اللهم وفق.. اللهم سدد”.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد قتلاه المعلن منذ بدئه حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 745 عسكريا، في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، كما ارتفع عدد المصابين إلى 4895 خلال الفترة ذاتها. وتتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب.