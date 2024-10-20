يتقدمهم بن غفير.. مئات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية عند حائط البراق (شاهد)

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام “عيد العُرش” اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن 735 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأحد بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية، ونفخت إحدى المستوطِنات في البوق، وقام آخرون بما يُسمى “السجود الملحمي” في باحات الأقصى.

وأضافت أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المكان.

לרגל החג, אלפים הגיעו לברכת הכהנים בכותל המערבי@AkivaWeisz pic.twitter.com/vX2HChmBQx — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2024

طقوس استفزازية في ساحة البراق

من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن صلاة خاصة من أجل “عودة الأسرى من غزة” ومن أجل “سلامة جنود الجيش” أقيمت في ساحة البراق غربي المسجد الأقصى ضمن “طقوس بركة الكهنوت” في رابع أيام “عيد العُرش” اليهودي.

وأظهرت لقطات أخرى وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وهو يقود اقتحامًا عند حائط البراق بحراسة مشدَّدة، ويحمل قرابين نباتية احتفالًا بـ”عيد العُرش”.

وزير الأمن القومي في حكومة الاحـ ــتلال إيـ ــتمار بن غفير يقتحم منطقة حائط البراق، غربي #المسجد_الأقصى، ويحمل القرابين النباتية احتفالًا بـ “عيد العرش” pic.twitter.com/kWV3YTk5MB — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) October 20, 2024

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي الى باب المغاربة من باب الأسباط، وعرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقُّل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.