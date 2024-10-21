“أحرقوا أخي”.. شهادات مروعة من أطفال جباليا لاقتحام جيش الاحتلال للمخيم (فيديو)

بعد 17 يومًا من حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا، روى أطفال في شمال قطاع غزة للجزيرة مباشر، بعضًا من معاناتهم التي عايشوها خلال حصار المخيم.

وانتقلت العديد من الأسر من مخيم جباليا إلى ملعب اليرموك في شمال قطاع غزة، مفضلين البقاء في الشمال على النزوح إلى الجنوب.

محمد: بدناش نرحل!

الطفل محمد الطويل، أحد النازحين في ملعب اليرموك، قال “نزحنا من معسكر جباليا والكواد كابتر بتطخ فوق راسنا، والقصف بكل مكان”.

وأضاف “قبل الحرب كان نفسي آجي الملعب عشان ألعب كورة، بس أنا هلق بقيت نازح عايش فيه، وأنا من حقي ألعب مش أوقف على طوابير المية الحلوة، أو أعبي المية المالحة في السطل، وأمشي بيه مسافات بعيدة، احنا بنعيش معاناة مش عارفين نوصفها للناس”.

وعن النزوح للجنوب قال “احنا صامدين بالشمال، ومش طالعين لحد ما نموت، ما بدناش نرحل، مش بكفي هجرونا من بيوتنا بالأواعي اللي علينا بس؟ بدهم كمان يطلعونا من الشمال كله؟ مش طالعين”.

حلا: عذبوا أخي أمامي

الطفلة حلا تحدثت عن لحظات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لأبيها وأشقائها في جباليا، وقالت “اليهود اقتحموا دارنا وطلعونا منها بالعنف بدون ما نأخذ منها أي إشي، وكانت الدبابات قبالنا، وأخدوا أبويا وإخواتي واحنا صرنا نصرخ من الخوف”.

وأضحت حلا أن الاحتلال قام بتعذيب أخيها بشكل وحشي، “لما أخدوا أخويا حسني اللي عمره 23 سنة، حطوا الكهرباء على جسمه، وشوهوه وعذبوه من الضرب قدامنا، وكسروا أسنانه وحرقوه”.

ورغم المعاناة التي تعيشها حلا وعائلتها، فإنها أكدت إصرارها على البقاء في شمال القطاع ورفض النزوح للجنوب، وقالت: “شو ما صار ما بنطلع من الشمال خالص، حتى لو حاولوا ينزحونا من بيوتنا، بس رح نضل نتنقل بالشمال، لحد ما تخلص الحرب”.

جنى: دخلوا علينا بالدبابة

الطفلة جنى جودة تعبر ببراءة عن مشاعر الخوف لحظة اغتيال الجيش الإسرائيلي لمنطقتها: “اليهود دخلوا علينا بالدبابة وصاروا يخوفونا بالدبابات والأسلحة وأخدوا بابا واخواتي، وحياتنا صارت بشعة كثير، نفسي نروح عالبيت”.

أما الطفل كرم الترك، فقد عاش أهوال يوم القيامة خلال نزوحه بعد اغتيال الاحتلال لجباليا ويقول “الاحتلال اقتحم دارنا وصاروا يحققوا معنا، وأخدوا أبويا من قدامنا، وبعدها نزحنا وكانت الدبابات قدامنا والكواد كابتر بتطخ علينا، وصرنا نعيش بالخيم لأنه البيوت دايمًا بيقصفوها”.

لكن كرم أكد على صموده في شمال القطاع ورفضه النزوح “احنا ما نزحنا أول الحرب وصرلنا سنة بالشمال، مش رح ننزح هلقيت، هينا بنستنى تخلص هالحرب”.