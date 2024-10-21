أسيران محرران: السنوار أوقف الاختراقات الإسرائيلية ولهذا السبب نجحت خططه العسكرية (فيديو)

روى أسيران محرران للجزيرة مباشر ذكرياتهما مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأسيران أن قضية الأسرى كانت على قمة أولوياته، وأنه كان شديد الحرص على وحدة الصف الفلسطيني، ويرفض التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وقال الأسير المحرر عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة (فتح)، إنه عاصر السنوار 7 سنوات في سجون الاحتلال، مؤكدًا وفاءه لزملائه الأسرى المتبقين في الأسر.

وأضاف “تحرر أبو إبراهيم من الأسر في صفقة (وفاء الأحرار) وهو يفكر في زملائه الذين ما زالوا في السجون، ووعدهم على العلن بأنه رح يضل يسعى لحتى يحررهم، وهو فعلا صدق ووفى بوعده”.

وأوضح دولة ظروف صحبته مع السنوار في زنزانة واحدة، قائلا “في قسم بئر السبع، كانت كل الغرف عبارة عن زنازين، والغرفة الوحدة كانت تسع لـ6 أشخاص، وكانت الزنازين مقسمة حسب الفصائل، وفي يوم كان عدد الأسرى داخل زنزانتنا بزيادة، وكان لازم ينتقل واحد منا لزنزانة حركة حماس، أنا بادرت وانتقلت لزنزانة فيها 5 أسرى من حماس وعشت معهم، وكان من ضمنهم يحيى السنوار، وظلينا سنتين في نفس الزنزانة”.

وتابع “التقيت بالسنوار مرة أخرى لمدة 5 سنوات داخل عزل سجن هداريم، فكانوا 7 سنين مليئة بكل الحكايات والنقاشات الإنسانية والأخوية والسياسية”.

ويستذكر دولة، أحد المواقف التي تعبّر عن قوة شخصية الشهيد السنوار داخل السجن، بقوله: “أبو إبراهيم كان رافض الحديث للإعلام، وأصرّت إحدى المحطات الإسرائيلية على تصوير لقاء معه، وبعد معاناة في إقناعه، وافق ولكن اشترط عدم حذف أي شيء من حديثه، ويوم تصوير المقابلة قعدنا نتناقش شو رح يحكي في المقابلة، فقال: مش راح يسمعوا غير اللي لازم يسمعوه، ومش رح أحكي لهم إنه احنا ممكن نكون بهدنة معهم في يوم من الأيام”.

وأضاف “هذا هو السنوار، الشخص الحاد، المباشر، الصارم مع الاحتلال والشديد مع تنظيمه”.

من جانبه، قال الأسير المحرر عصمت منصور الذي يقيم في رام الله وانتمى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: “كنت أسيرا لمدة 20 عاما، وعشت مع السنوار ما يقارب 18 عاما في نفس السجن، وأحيانا نفس الزنزانة”.

وأضاف منصور أن السنوار ترك بصمة مع كل من عايشه في سجون الاحتلال بشخصيته القيادية المهيبة، قائلا “كان له حضور بارز ودور قيادي في حماس وفي حركة الأسرى، وكان رجلا صلبا في مواقفه، وعقائديا ومؤمنا حافظا للقرآن وحافظا لآلاف الأحاديث الشريفة”.

وأشار إلى أن أكبر مخاوف السنوار خلال عمله العسكري كانت “تتعلق بالحماية من الاختراقات الإسرائيلية، وهي السبب الأكبر في نجاح أي عملية وخطة عسكرية، وأظن أن هذا سبب نجاح 7 أكتوبر”.

وبشأن علاقات السنوار بالأسرى من الفصائل الأخرى، قال منصور للجزيرة مباشر: “كان أبو إبراهيم مُتقبلا لجميع الفصائل، وكان يؤمن بالشراكة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد والفصائل المختلفة، وحتى بالخلافات ما كان عنده مشكلة إنه الحل يكون على حساب حماس، وكان يقدم بعض التنازلات باسم حماس لأجل حل الخلافات”.

ولفت منصور إلى أن السنوار قد عاش معاناة خلال فترة الأسر من قِبل جيش الاحتلال، وأضاف: “عُزل السنوار لسنوات طويلة ونُقل بين السجون بسبب حضوره القوي، وفي سنواته الأخيرة وبعد اعتقال شاليط أصبحت الأنظار مُسلطة عليه من الضباط الإسرائيليين، والضباط الأمريكيين والإعلام، فكانوا يظنون أن له تأثيرا على قرارات صفقة تبادل الأسرى”.