أشلاء ورؤوس متفجرة على السلالم وفي الطرقات.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة في جباليا (فيديو)

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة اليوم الاثنين، وقصف مجمع مراكز الفوقا في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال مدرسة جباليا الإعدادية في مربع مدارس منطقة الفوقا بمعكسر جباليا التي تؤوي نازحين، كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأظهرت مشاهد التقطتها ممرضة فلسطينية اللحظات الأولى بعد القصف، حيث تناثرت الأشلاء على الأرض وسالت الدماء بين طرقات المدرسة.

وظهر العديد من الجثث ملقاة على الأرض، من بينها فلسطينيون انفجرت رؤوسهم، في حين أصيب عدد كبير بإصابات خطرة.

وفقدت الممرضة أعصابها وظلت تبكي من هول المشهد، ومضت تردد “الله أكبر. يا عالم محدش قادر يتكلم، دم الناس على الأرض ومحدش قادر يحكي، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

مستشفى كمال عدوان

ونقل الإسعاف والدفاع المدني المصابين إلى مستشفى كمال عدوان، حيث كان المشهد صعبًا، إذ امتلأ المستشفى بالأطفال والنساء والمسنين الذين افترشوا طرقات المستشفى.

ويحتاج العديد من النساء والأطفال المصابين إلى تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم، لكن الطواقم الطبية ظهرت عاجزة عن التدخل المناسب نظرًا لقلة عددها ونقص المستلزمات والمعدات الطبية.

إدخال المساعدات

من جهتها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الاثنين، ضرورة إدخال المساعدات الطبية إلى شمالي قطاع غزة في أسرع وقت.

وقالت الأونروا في بيان “مستشفيا كمال عدوان والعودة يواصلان العمل بالحد الأدنى من طاقتهما بسبب نقص المستلزمات الطبية والكوادر”.

ولليوم الـ17 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف على شمالي قطاع غزة، وخاصة جباليا، وسط حصار مشدَّد يمنع من خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.