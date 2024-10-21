إطلاق 25 صاروخا من لبنان واشتباكات عنيفة بين حزب الله وقوات إسرائيلية في 3 محاور (فيديو)

أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن “اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر المقاومة والعدو الإسرائيلي الذي يحاول التقدم البري على محورعيتا الشعب، القوزح، ورامية”.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الاثنين سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات الحدودية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عدة في جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن “القوات الإسرائيلية تقوم بقصف بلدتي عيتا الشعب ورامية بقذائف المدفعية الثقيلة” وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منازل عدة في بلدة عيتا الشعب.

إطلاق 25 صاروخا من لبنان

ورصدت إسرائيل، اليوم الاثنين، عبور 25 صاروخا أطلقت من لبنان على مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي شمالا، فيما انطلقت صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من الحدود مع جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، أنه تم اعتراض بعضها، ورصد سقوط بعضها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات واسعة في لبنان خلال ساعات الليل وفجر اليوم الاثنين، استهدفت معظمها فروعا لجمعية القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله.

وأظهرت فيديوهات مصورة من بعض المناطق المستهدفة دمارا هائلا أصاب المباني التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

وتعد جمعية القرض الحسن من أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لدى حزب الله، ولا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني، وتم افتتاحها في ثمانينيات القرن الماضي، بصفة جمعية خيرية.

إسقاط مسيّرة إسرائيلية

وأعلن حزب الله صباح الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة واستهداف مربضي مدفعية وتجمعات لقوات إسرائيلية ضمن 9 استهدافات نفذها مقاتلوه مساء الأحد.

وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام إن وحدة الدفاع الجوي التابعة له أسقطت مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، دون تحديد الموقع.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا بدفعات صاروخية مربضي مدفعية مستوطنتي بيت هلل وأودم، بالإضافة إلى قاعدة بيت هلل شمال إسرائيل.

كما استهدفوا بالصواريخ تجمعا لقوات في خلة وردة ‏والحارة الشرقية لبلدة مركبا وتحركا لقوات في جبل كحيل ببلدة مارون الراس جنوب لبنان.

واستهدف مقاتلو حزب الله كذلك بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في ‏موقع المالكية، بالإضافة إلى مستعمرة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وفي بياناته قال الحزب إن هذه الاستهدافات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه.