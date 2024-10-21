القسام تقنص جنديا وتفجّر ناقلة جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان (فيديو)

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من تفجير ناقلة جند وقنص أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة الخزندار شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وعبر حسابها على منصة تلغرام، بثت القسام، اليوم الاثنين، مشاهد لما قالت إنها “استهداف ناقلة جند صهيونية وقنص جندي في محيط منطقة الخزندار شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة“.

وأظهرت المشاهد عملية زرع لغم في الطريق الذي تمر فيه ناقلة جند وانفجارها لحظة المرور من فوقه.

كما أظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لجنود الاحتلال بالقرب من آلية إسرائيلية، ولحظة قنص الجندي الإسرائيلي وهو جالس فوق الآلية.

وختمت القسام المقطع بلقطات تُظهر قصف تجمعات قوات الاحتلال بصواريخ الهاون شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محافظة شمال غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها “استهدفوا مقر قيادة العدو الإسرائيلي شمال مدينة غزة بقذائف الهاون”.

وأشارت القسام في بيان آخر أنها “أوقعت قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود”.

وقال البيان “تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة هندسية صهيونية في كمين محكم غرب مخيم جباليا شمال غزة”.

وتابعت “رصد مجاهدونا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع (D9) محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة الشديدة التدمير إلى مقتلة الكمين”.

وأوضحت القسام أن مقاتليها “استهدفوا الجرّافة الأولى بقذيفة ‘الياسين 105’ والجرافة الثانية بعبوة شواظ، مما أدى إلى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح”.