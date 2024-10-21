“المقاومة الإسلامية” بالعراق تضرب “هدفا عسكريا” في الجولان المحتل (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الاثنين، أنها استهدفت بطائرة مسيّرة “هدفًا عسكريا” في الجولان المحتل.

وقالت في بيان نشرته عبر تليغرام “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم هدفًا عسكريًّا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وفي وقت سابق اليوم، بثّت المقاومة العراقية مشاهد من إطلاق طيران مسيّر نفّذته أمس باتجاه “هدف حيوي” في غور الأردن.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت مسيّرة عراقية في طريقها إلى الكيان فوق مدينة إربد.

اعتراض مسيّرة بأجواء سوريا

من جانبه تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراضه طائرة مسيّرة في الأجواء السورية، بدعوى أنها كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان مقتضب “تم اعتراض طائرة بدون طيار (مسيرّة) انطلقت من الشرق في الأجواء السورية، لكنها لم تخترق أراضي إسرائيل”.

ولم يحدد البيان، الدولة التي أُطلقت منها المسيّرة، وهي الثانية من جهة سوريا، التي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضها خلال 24 ساعة.

يأتي هذا الهجوم الجديد من المقاومة الإسلامية في العراق في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، والحرب المستمرة على غزة التي بدأت منذ أكثر من عام.