المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة “مفلاسيم” وقوات الاحتلال في جباليا (فيديو)

نشرت قوات الشهيد عمر القاسم، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، إضافة إلى قصف مواقع خارج القطاع.

ونشرت قوات عمر القاسم مشاهد قالت إنها من قصف قوات الاحتلال المتوغلة في شرق جباليا بقذائف الهاون.

كما تضمنت المشاهد قصف القوات لمستوطنة “مفلاسيم” شمال شرق قطاع غزة بصواريخ 107.

وأشارت قوات عمر القاسم إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

وقوات الشهيد عمر القاسم هي الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أما ألوية الناصر صلاح الدين فهي الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين.

وتواصل مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أنحاء القطاع، فضلًا عن قصف مواقع عسكرية ومستوطنات خارج القطاع، رغم مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة جوًّا وبرًّا وبحرًا.