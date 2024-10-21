يتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا جون بولتون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيكون “قويًّا وقد يكون ضربات عدة”.

وقال بولتون للجزيرة مباشر “أعتقد أن إسرائيل قد تستهدف المشروع النووي الإيراني”.

وأضاف “برنامج إيران النووي معقد جدًّا، مما يجعله برنامجًا هشًّا، سواء عن أنشطة التسليح وما تقوم به هذه المنشآت والحرس الثوري”، وتابع “لا نعلم ما هو القرار الإسرائيلي، وما إذا كان الرد سيكون على شكل ضربة واحدة أو أكثر”.

وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الهجوم، قال بولتون “أعتقد أنه من المرجَّح أن إدارة بايدن لن تشارك بشكل مباشر في هذه الضربة، ربما توفر المعلومات الاستخبارية”.

ترامب وهاريس

ويرى مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا أن دونالد ترامب وكامالا هاريس، المرشحَين لمنصب رئيس الولايات المتحدة، لا يعلمان كثيرًا عمّا “يُفترض” أن يحدث في الشرق الأوسط.

جاءت إجابة بولتون ردًّا على سؤال مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه عمّن بين المرشحَين قادر على “إطفاء النيران في الشرق الأوسط”.

وقال بولتون “هاريس لديها تجربة ضئيلة في مجال الأمن القومي، وخلال عملها نائبة للرئيس لم تتحدث كثيرًا عن هذه السياسات، وترامب ليس من المؤكد أنه سيتبع النموذج نفسه الذي اتبعه في الولاية الأولى”.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تترقب طهران هجومًا محتملًا قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخًا على إسرائيل.