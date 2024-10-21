جيش الاحتلال يهجّر مئات الفلسطينيين قسرا من جباليا (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا يُظهر قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تجبر مئات العائلات في جباليا شمالي قطاع غزة على مغادرة منازلهم والنزوح جنوبًا.

وأظهرت المشاهد مئات الفلسطينيين وهم محاصرون داخل أحد الشوارع استعدادًا للنزوح من المخيم.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق المواطنين في مجمع “مراكز الفوقا” بمعسكر جباليا.

كما أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 نازحين فلسطينيين وأصاب عشرات آخرين باستهدافهم بقذيفة مدفعية بعد إخراجهم من مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى كمال عدوان بوصول 7 شهداء ومصابين جراء قصف مدفعي استهدف النازحين داخل مدرسة في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا.

وأرغمت قوات الاحتلال المتوغلة في المخيم النازحين المحاصرين بمدرسة “كريزم” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التجمع للخروج منها.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يكثف جيش الاحتلال المجازر بحق الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، وخاصة بمخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء النازحين، عبر عمليات قصف غير مسبوق بدأها في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياح تلك المناطق بهدف تهجير سكانها.