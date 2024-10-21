حزب الله يبث مشاهد استهداف مستوطنة “روش بينا” ومدينة صفد المحتلة بالصواريخ (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقطعًا مصورًا، تضمَّن مشاهد من عملية استهداف مستوطنة “روش بينا” ومدينة صفد المحتلة بالصواريخ، أمس الأحد.

وأظهرت المشاهد عددًا من مقاتلي حزب الله وهم يقومون بتجهيز منصات إطلاق الصواريخ، ومن ثَم تذخيرها وإطلاقها اتجاه أهدافها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعملية اعتراض الصواريخ، واندلاع حرائق كبيرة جراء سقوطها.

والأحد، أعلن حزب الله قصفه قاعدة فيلون العسكرية بمستوطنة “روش بينا” ‏شرق مدينة صفد بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، مما تسبب في اندلاع حرائق بالمنطقة.

وقال الحزب في بيان على حسابه بمنصة تلغرام “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:30) قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة”.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الله نفّذ 25 هجومًا على أهداف وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل برشقات صاروخية.

وقال الحزب في بيانات منفصلة إن مقاتليه استهدفوا، خلال الأحد، مدينتَي صفد وحيفا، وكذلك تجمعات لجنود في مستوطنات عدة شمالي إسرائيل.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن المستوطنات المستهدَفة هي “كريات شمونة” و”يعرا” و”شلومي” و”أدميت” و”فيلون” و”كتسرين” و”يفتاح” و”ثكنة معاليه غولاني” و”مسكفعام”.

كما قصف الحزب ‏تجمعات لقوات إسرائيلية في بلدة مركبا (جنوبي لبنان) وأطرافها الشرقية برشقات صاروخية.

وإلى جانب هذه المستوطنات وتجمعات الجنود، استهدف حزب الله أيضًا قاعدتين عسكريتين، هما قاعدة بيريا للدفاع الجوي (شمالي إسرائيل) وقاعدة شمشون، وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية غرب بحيرة طبريا (شمال) برشقات صاروخية نوعية.