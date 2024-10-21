سقوط صاروخ من لبنان في تل أبيب الكبرى دون تفعيل صفارات الإنذار (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء الاثنين، إنه رصد صاروخًا أُطلِق من لبنان وسقط في منطقة تل أبيب الكبرى، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وزعم الجيش أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، لذا لم تُطلَق صفارات الإنذار.

وذكر الجيش أن الإنذار الذي انطلق في نهاريا شمالي تل أبيب، للاشتباه في تسلل طائرة مسيَّرة، كان إنذارًا خاطئًا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع صوت انفجار قوي في منطقة تل أبيب، مرجحة أن يكون مصدر الصوت صاروخًا أُطلِق من لبنان ثم سقط في البحر.

وأظهر مقطع متداول ما يبدو أنه صاروخ في سماء منطقة تل أبيب الكبرى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 45 صاروخًا من لبنان اتجاه شمال هضبة الجولان المحتلة، مضيفًا أنها سقطت في مناطق مفتوحة.

وأدى سقوط الصواريخ إلى اندلاع حرائق في مناطق عدة شمالي إسرائيل.

ومنذ صباح اليوم الاثنين، أعلن حزب الله اللبناني قصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، وإطلاق رشقات صاروخية وأسراب من المسيَّرات على أهداف في إسرائيل.