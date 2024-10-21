شاهد: لحظات سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على شمالي إسرائيل واندلاع حرائق

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عددًا كبيرًا من الرشقات الصاروخية على شمالي إسرائيل، ورصد إسرائيليون بكاميرات هواتفهم سقوط العديد من تلك الصواريخ داخل إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان اتجاه المناطق الشمالية خلال الساعتين الأخيرتين، قال إنه اعترض بعضها بينما سقط الباقي، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

جاء ذلك في بيان للجيش نشره على منصة إكس، وقال فيه إن 30 صاروخًا أُطلِقت اتجاه الجليل الأعلى والجليل الغربي وهضبة الجولان، و2 اتجاه مناطق وادي بيت شان ومنشيه والأغوار.

وتمكنت القبة الحديدية من التصدي لبعض الصواريخ، في حين سقط عدد منها داخل إسرائيل.

ورصد إسرائيليون لحظة سقوط صواريخ في كريات شمونة وكرمئيل.

واندلعت حرائق عدة في مستوطنة غرانوت بالجليل جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

كما التقطت العديد من الصواريخ التي وصلت إلى سماء مدن إسرائيلية لكن اعترضتها القبة الحديدية.

ومنذ صباح اليوم الاثنين، نفّذ حزب الله 29 عملية ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، وتنوعت العمليات بين هجوم برشقات صاروخية وأسراب من المسيَّرات الانتحارية.