شمال غزة.. نداء استغاثة من الدفاع المدني والأونروا تؤكد رفض إسرائيل إجلاء العالقين تحت الأنقاض (فيديو)

توجّه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بنداء استغاثة لمساعدة أهالي شمال قطاع غزة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مراكز إيواء أممية تضم الآلاف من النازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جانبها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من الأوضاع الكارثية في مخيم جباليا، وقالت إن المخيم مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت الوكالة الأممية “نتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها والمياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه”.

وكشفت مسؤولة الإعلام في وكالة الأونروا، إيناس حمدان، أن إسرائيل رفضت طلبًا عاجلًا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الحرب التي تشنها على شمال قطاع غزة.

وقالت إن ذلك يأتي “بينما تستفحل المجاعة في شمال القطاع على وقع الإبادة الإسرائيلية وسياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك”.

Horrifying scenes unfolding in northern #Gaza Strip, where tens of thousands of people are stranded amid intensified violence, relentless Israeli strikes, and an ever worsening humanitarian crisis.

The situation is only getting worse. This war must end. #CeasefireNow https://t.co/7bdPS6bp68

— UNRWA (@UNRWA) October 20, 2024