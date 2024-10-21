شاهد: سقوط صاروخين من حزب الله وسط قوة للاحتلال

نشر حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، مقطعًا مصورًا لاستهداف تجمُّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع “راميا” على الحدود الجنوبية للبنان بصاروخين موجَّهين، قبل أسبوع تقريبًا.

ويعرض المقطع عملية إطلاق الصاروخين حتى لحظات قبيل انفجارهما في جنود جيش الاحتلال وآلياته.

وقال حزب الله إن القوة المستهدَفة هي قوة هندسية تابعة للواء غولاني.

وذكر الحزب، الثلاثاء الماضي، أن مقاتليه استهدفوا “تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية”.

وأعلن الحزب، اليوم الاثنين، تنفيذ 31 عملية عسكرية ضد مواقع وقواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته والمستوطنات المقابلة للحدود الجنوبية للبنان.

كما كشف حزب الله عن دخول صاروخ (نصر 2) النوعي الجديد الخدمة للمرة الأولى، قائلًا إنه استخدمه في قصف مدينة حيفا شمالي إسرائيل، يوم الأحد.

وقال الحزب إن (نصر 2) صاروخ أرض-أرض دقيق، طوره مهندسو الحزب، ويبلغ مداه 150 كيلومترًا، وتزن رأسه الحربية 140 كيلوغرامًا.

وأضاف أن دقة إصابة الصاروخ للهدف تصل إلى 5 أمتار، كما يمتاز بالقدرة على تضليل أنظمة الدفاع الجوي ومناعة منظومته ضد التشويش.

ونشر حزب الله مشاهد من قصف مدينة حيفا بصواريخ (نصر 2)، وفشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي لها.

وأعلن الحزب، مساء الأحد، قصف ‏حيفا برشقة صاروخية “نوعية”.