عملية مشتركة للمقاومة.. ضرب تحشدات إسرائيلية في محور نتساريم بالصواريخ (شاهد)

نشرت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى“ مقطعا مصورا لقصف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر تطبيق تليغرام “مشاهد من قصف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تحشدات العدو في محور نتساريم شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة برشقة صاروخية عيار 107 ملم”.

وأضاف البيان أن القصف جاء “ردًّا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني”.

يذكر أن كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” هي الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتأسَّست عام 2000م، وأن ألوية الناصِر صَلاح الدِّين هي الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.

محور نتساريم

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممرّ يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة في مكانه قبل 2005.

وأُطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى عام 2000.

من جانبها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و158 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف بيان الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42,603 شهيدا و99,795 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.